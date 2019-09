Se hicieron pasar por entidad bancaria e intentaron estafarla telefónicamente

Un nuevo intento de estafa vía telefónica se concretó en Paraná. Un hombre se hizo pasar por empleado de un banco y llamó a una mujer.



"Alrededor de las 14 sonó mi teléfono fijo. Atendí y del otro lado un señor me dijo que era de una entidad bancaria de Paraná. Dijo que quería confirmar mi domicilio, mi nombre y mi apellido. Quería que le confirmara el número de mi tarjeta de débito y crédito para cambiármelas, porque supuestamente ahora vienen con impresión digital", relató la señora a Elonce TV.



Asimismo, indicó que "me preguntaron si había alguien en mi casa para recibirlas cuando lleguen. Como no le entendía le volví a hacer repetir las cosas. Me preguntaba si yo escuchaba bien, porque sus jefes lo estaban grabando y necesitaba que eso quede registrado para cumplir su trabajo. Corté inmediatamente".



Luego, "llamé a la entidad bancaria y me dijeron de que eso era una estafa, que ellos no llamaron".



"Al estafador yo le decía que iba a ir al banco con mi hijo a hacer los trámites para que me la cambien y me decía que me la iban a enviar a mi domicilio. También me preguntaba si mi tarjeta empezaba con algunos números, y la mía no empezaba ni terminaba con esos números. Quería que le dijera mis números, pero no lo hice", finalizó. Elonce.com