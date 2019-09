Atacaron a golpes a reconocido peluquero solidario de Paraná

Un reconocido peluquero de Paraná fue golpeado con una baldosa en la cabeza y trasladado al Hospital San Martín de Paraná. El hecho ocurrió en la mañana de este lunes, en el local comercial de calle San Martín, antes de Mitre."El agresor sería ex empleado pero él no quiso denunciar qué fue lo que ocurrió", confirmó ael jefe de la comisaría octava, Julián Bevilacqua.La víctima fue trasladada al hospital San Martín, donde recibió tres puntos de sutura. La causa que se tramitó fue por Lesiones."Lo que le pasa a todo el mundo, la inseguridad de vivir en un lugar", aseguró Herrera al móvil deantes de subir a la ambulancia con la cabeza vendada.El profesional denunció que intentaron robarle aunque no se conocieron mayores detalles de cómo sucedió el hecho. "Me quisieron robar, me quisieron hurtar", fueron sus palabras.La víctima fue Patricio Herrera, reconocido peluquero de la capital entrerriana por su tarea solidaria en los barrios para cortar el cabello a niños y adultos que lo necesiten. De hecho, fue él quien en 2017 impulsó Peluqueros Solidarios para que más estilistas se sumen a dedicar su tiempo visitando diferentes instituciones."La primera vez que hicimos una actividad fue en barrio Mosconi. Así se fueron sumando otros peluqueros y nos empezamos a manejar en los barrios. Sin darnos cuenta comenzamos a ampliar el grupo y trabajamos en barrios, hospitales, asilos. Este año lo hicimos cada 15 días. La gente nos contacta y vamos", había comentado Herrera aen relación a su tarea solidaria.