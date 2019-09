Director de hospital entrerriano fue atacado por un ex empleado

El director del Hospital Centenario Gualeguaychú, Dr. Hugo Gorla, fue atacado por un ex empleado del nosocomio. Según se informó, esta persona había sido cesanteada de la administración pública por decreto provincial, aunque la medida había sido apelada.



De acuerdo al comunicado del hospital, Gorla fue agredido -en primera instancia verbalmente- desde la Avenida Urquiza y Daneri hasta que la situación se agravó al llegar a Boulevard Daneri y Luis N. Palma, donde el atacante comenzó con agresiones físicas mediante golpes de puño y patadas.



El hombre se cruzó con el funcionario en la calle y no sólo lo amenazó a él, también a su familia. Además, le propinó golpes, en la cara y en el cuerpo.



Ante esa situación, el Dr. Gorla fue auxiliado por vecinos y transeúntes ocasionales que presenciaron dicho ataque.



Tras el hecho, que ocurrió este domingo, pasadas la hora 20, el director del nosocomio radicó la denuncia en comisaría cuarta y en el caso ya trabaja la Fiscalía de Gualeguaychú a cargo de la Dra. Natalia Bartolo.



El agresor es un ex empleado del Hospital Centenario, oportunamente sumariado y cesanteado por incumplimientos con sus labores en la institución.



Según se informó desde el nosocomio, se solicitó ante la Justicia medidas restrictivas de tipo perimetral para el agresor y según se comunicó, se elevará la información correspondiente a la Fiscalía de Estado de la provincia de Entre Ríos.



Gorla se encuentra en buen estado de salud y desde primera hora de este lunes ya retomó su actividad habitual en el Hospital Centenario.