Motociclistas fueron arrollados por un colectivo

Un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de calles Dr. Sauré y La Pampa, de Concordia. Un colectivo de la Línea 1 fue embestido por una moto en la que circulaban dos hombres.



"Veníamos haciendo el recorrido por calle La Pampa, cuando llegamos a la esquina de la escuela República de Entre Ríos ellos venían por Dr. Sauré, me quisieron pasar pero no les dio y terminaron abajo del colectivo", indicó el chófer de la unidad.



En el accidente una pasajera tuvo que ser atendida por un golpe el brazo debido a la violencia del impacto de la moto contra el vehículo del transporte público, supo El Sol.



Por otra parte, uno de los motociclistas se negó a ser atendido y no quería ser trasladado en el móvil sanitario, lo mismo ocurrió en el hospital. El individuo se retiró del nosocomio y a la hora regresó, obligado por sus familiares, se comprobó que su apellido sería Benítez y que presentaba una fractura facial y una fractura de fémur, mientras que su acompañante tenía un golpe en el pecho al quedar presionado debajo del ómnibus.