Atacaron a piedrazos a un vecino cuando caminaba por la calle

Un hombre de 50 años, en momentos en los caminaba por la calle, fue atacado por un grupo de al menos cinco sujetos. La víctima demandó atención médica por los piedrazos en la cabeza pero prefirió no denunciar a sus agresores, supo Elonce.



"El hombre iba caminando por la calle cuando un grupo de sujetos lo agredió verbalmente; esta persona les contestó y ahí comenzó una discusión que finalizó con la víctima atacada a piedrazos", confirmó a Elonce el jefe de la comisaría decimoprimera de Paraná, Dulio Clariá.



El hecho ocurrió horas después del mediodía de este sábado, sobre calle Croacia Sur y Cortada 1284, en barrio Bajada Grande.



De acuerdo a lo que confirmó el comisario, la víctima fue trasladada por su hijo y un vecino hasta el hospital Domagk donde recibió las curaciones correspondientes por un corte en la cabeza y otro a la altura de la oreja.



"Fueron heridas leves y el hombre prefirió no realizar la denuncia", acotó Clariá.



Los atacantes eran cinco pero no fueron identificados. (Elonce)