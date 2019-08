Intervención en caso por violencia familiar: "Hay denuncias cruzadas"

"Repetidas intervenciones de la policía y denuncias cruzadas"

"Tengo a medias con mi hermano el hotel. No me deja entrar ni para ir al baño. Hay 32 habitaciones con baño privado y no puedo usar ni uno. Me trata mal, me dice que estoy loca, que me vaya a internar", comenzó relatando a, Patricia.consultó en comisaría segunda, desde donde confirmaron que han tomado intervención "repetidas veces" en el conflicto familiar que atraviesan estos dos hermanos.", indicó a, la jefa de comisaría segunda, Eliana Galarza.De la misma manera puntualizó que la causa "está en manos de Fiscalía. No es que hoy intervenimos por primera vez. Son periódicas las intervenciones que tomamos. Todo se va informando a Fiscalía que es quien toma los lineamientos en la causa".Por otra parte, Galarza puso relevancia en queEn casos de violencia de género "la primera acción que se toma por parte del personal policial es poner en resguardo la integridad física de las personas que sean víctimas en ese momento. Luego se trabajan en forma inmediata con los lineamientos que imparten los fiscales, en este caso los de género y abuso", recordó.De la misma manera r. Elonce.com.