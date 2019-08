Denuncia de violencia familiar: Una mujer pide "medidas" contra su hermano

"Tengo a medias con mi hermano el hotel. No me deja entrar ni para ir al baño. Hay 32 habitaciones con baño privado y no puedo usar ni uno. Me trata mal, me dice que estoy loca, que me vaya a internar", comenzó relatando a Elonce TV, Patricia.



De la misma manera aseguró que el hombre la ha "golpeado varias veces, están hechas las denuncias. Hoy llegaron seis patrulleros al hotel porque tengo miedo por mi integridad física".



La mujer indicó que contra su hermano ha realizado "seis denuncias ya".



Además, contó "ejerce violencia psicológica, le dice a las empleadas 'no le den bola a esta enfermita, el gerente soy yo'. Y así muchísimas situaciones que me he tenido que bancar. Tengo miedo hasta de ir a mi casa en Sauce Montrull".



Patricia puntualizó que "padece bipolaridad. No soy una enferma trastornada. Somos las mentes más brillantes, no me la creo pero dicen que es así. Al bipolar le falta litio en el cuerpo y tiene que tomarlo porque es lo que maneja las emociones. Podés estar allá arriba o depresiva". Elonce.com.