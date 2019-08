Video: Policía tendió una trampa: Atrapó ladrones que cometían un triple robo "canguro"

Esperan que el subte inicie su marcha, aprovechan el descuido de los pasajeros que están contra la ventana y desde afuera, con una perfecta sincronía, arrebatan lo que pueden desde el andén. A las víctimas, ya con el coche andando, no les queda más que resignarse.



Así fue la forma en la que tres delincuentes robaron simultáneamente una formación de la Línea C del subte en la estación San Juan. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. En las imágenes se puede observar cómo los tres ladrones saltan algunos centímetros, introducen la mano por la ventana y logran el objetivo. Esa modalidad es conocida, según fuentes policiales, como "robo canguro".



Sin embargo, algunos minutos después, el plan no les salió como querían. En la misma filmación se muestra el momento en que otra formación de la Línea C ingresó a la estación, pero con varios efectivos de la policía de la Ciudad a bordo, quienes descendieron y lograron capturar a dos de los tres ladrones.



Los delincuentes alteraron levemente su vestimenta para no levantar sospecha y trataron de camuflarse entre el resto de pasajeros que bajaron del coche. Sin embargo, no les sirvió de nada. Los uniformados, alertados previamente, concretaron sin mayores problemas la captura. El tercer delincuente, al ver cómo sus cómplices fueron arrestados, apenas atinó a entrar en el subte y logró escapar momentáneamente.



En la estación Constitución, el hombre fue finalmente fue detenido. Entre sus pertenencias, la banda de "canguros" tenía cuatro celulares y un reloj pulsera. Los detenidos fueron trasladados a la Alcaidía 1 y puestos a disposición de la justicia, precisaron las mismas fuentes a Infobae.