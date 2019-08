Un año de prisión para el "cuidacoches" que baleó a un remisero en Gualeguaychú

Matías Ezequiel Moreno, el bonaerense de 36 años que la noche del 8 de agosto le disparó en la pierna al remisero Carlos Adolfo Márquez en la puerta del Casino Temático, fue llevado a juicio y condenado a un año de prisión efectiva por el delito de "agresión con arma, lesiones leves doblemente calificadas en concurso con amenazas simples".Moreno estaba dedicado a todo tipo de changas, pero por las noches era una de las personas que tenía su rebusque con el estacionamiento en la zona de la costanera. Oriundo de San Justo, en el partido de La Matanza, desde hacía seis años estaba radicado en Gualeguaychú y se domiciliaba en Calle 9 y Camino dela Costa.Desde esta semana eso cambió. Ya fue alojado en la Unidad Penal Nº 9 de Colonia El Potrero tras ser condenado a una pena de prisión efectiva de un año por lo sucedido el pasado 8 de agosto en plena costanera de la ciudad. Se lo declaró segundo reincidente debido a sus antecedentes y por el tipo de lesión y el grado de recuperación de la víctima le permitió obtener una baja condena.Carlos Márquez manejaba un VW Surán la noche en que fue baleado. Se encontraba trabajando como remis para la empresa Catedral y se dirigió al Casino a dejar un pasaje. Cuando llegó a calles San Martín y San Lorenzo fue insultado por Moreno, que se le acercó al vehículo sin importar que Márquez no estaba solo.La víctima bajó la ventanilla y le refirió que dejaba el pasaje y hablaban; y continuó su recorrido hasta la puerta del Casino. Al bajarse el pasaje, Márquez observó por el espejo retrovisor que se le acercaba Moreno y decidió descender del remis para dialogar, pero su agresor gritaba insultando y a una distancia de tres metros de la víctima sacó un arma de fuego que llevaba en la cintura y le disparó en la pierna izquierda.El agresor salió corriendo en dirección al norte, mientras que el hombre de 46 años recibió la asistencia de las personas que siguieron toda la secuencia e identificaron al autor del disparo cuando llegó la Policía. Márquez fue llevado de inmediato al Hospital Centenario y quedó internado en la sala 4, fuera de peligro, indicóMoreno fue detenido a los pocos minutos de transcurrido el hecho. Apenas se irradió la situación, los móviles policiales en la calle salieron en la búsqueda del sospechoso y se lo detuvo en calles Brasil y Colombo. Para ese momento ya había descartado el arma de fuego y no se pudo recuperar pese a ser intensamente buscada. Desde entonces quedó alojado en la Jefatura de Policía con prisión preventiva.Moreno fue declarado segundo reincidente debido a sus antecedentes penales condenatorios. Recibió su primera condena el 2 de julio de 2012, por parte del Tribunal Criminal Nº 3 del Departamento Judicial de La Matanza. Luego de ello su vida delictiva continuó y a medida que fue cometiendo hechos se fue engrosando su estadía en la cárcel hasta cumplir 4 años y 2 meses de prisión y su primera declaración de reincidencia.Pero además de balear a Marquez, Moreno tenía otra denuncia en su contra realizada el 22 de febrero. Su ex pareja, con quien tenía un hijo, fue abordada por Moreno esa noche cuando caminaba por calle Andrade al 400. El hombre se acercó y se llevó al menor, y cuando la mujer salió tras él, Moreno la esperó en Andrade y Caseros y comenzó a reclamarle por una perimetral que se le había impuesto. De forma imprevista le dio un cabezazo en la cara a la madre de su hijo, ocasionándole un sangrado en la nariz, y la amenazó que la iba a matar a ella, a su familia y a sus hijos.