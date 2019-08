La jueza Barbagelata ratificó que los Siboldi accederán a prisión domiciliaria

Sociedad Vecinos de Viale se mostraron en contra del traslado de los Siboldi

La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, ratificó la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario para los hermanos Alexis Maximiliano y Brian Exequiel Siboldi, sindicados junto al padre de ambos, Oscar Aníbal Siboldi, como los autores del triple crimen ocurrido el 25 de mayo último en Bajada Grande. No obstante, indicó aque todavía no está definido el lugar, por lo que permanecerán en la cárcel hasta que se decida sobre este tema.La magistrada explicó que "el 27 de agosto se valoraron las posiciones de las partes y se resolvió la prisión preventiva bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica que es una medida que garantiza que el proceso siga su curso como debe ser".Puso de relieve que "ninguna de las partes impugnó la decisión" y aclaró que "la razón por la cual se dejó sin efecto el domicilio de María Grande fue "por pedido expreso de la defensa de los hermanos Siboldi, dado que entendió que no era el ámbito adecuado. Todas las partes entienden que la medida es legítima. La querella pidió que se mantuvieran en la Unidad Penal, pero al ser desestimada la solicitud por los fundamentos en la audiencia, esto no fue recurrido".Barbagelata consideró "importante escuchar los reclamos de la gente de Viale y María Grande para advertir que tampoco han hecho referencia a que es indebida la medida, pero lo que no quieren es que se cumpla en su localidad". Además, argumentó que "el proceso penal está fuertemente reglamentado. Se tienen en cuenta el interés de las personas que están legitimadas dentro del expediente".Asimismo, añadió que "el domicilio de Viale no se había autorizado, sino que se dispuso que se evaluara si era apto. Nunca se había autorizado el traslado porque no se sabía si era apto", insistió. Y precisó: "antes de poder avanzar sobre esa decisión, la defensora de los imputados, Natalia Salvatelli, retiró el ofrecimiento de que se hiciera en ese lugar, por lo que queda vigente la decisión de que se mantengan en la Unidad Penal hasta que la defensa ofrezca un domicilio adecuado".Alguna vivienda de Paraná "no ha sido evaluada. No puedo adelantar cuál sería una decisión mía ante un planteo de este tipo, porque habrá que escuchar a las partes", declaró Barbagelata."Tenemos que reflexionar, porque un juez no puede cambiar de decisión porque se presenten manifestaciones populares. Como ciudadanos debemos ser mesurados en nuestros pedidos y saber los efectos que podrían tener que las cosas sucedan como las pretendemos", dijo.Finalmente, destacó que en toda presión preventiva "debe haber una persona a cargo. En este caso se dispuso además la tobillera, que tiene que ver con otro resguardo adicional".