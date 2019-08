Confirman intencionalidad en incendio de vivienda tras una discusión de pareja

Policiales Incendio afectó una vivienda y hay sospechas de un hecho intencional

El foco ígneo se originó en una de las habitaciones de una vivienda ubicada en la Manzana 5, Casa 58, del barrio Al Agua Patito de Concordia, alrededor de las 8 de este jueves. Afortunadamente, la rápida acción de los vecinos y de los bomberos evitó que el fuego se propagara por todos los rincones de la vivienda. La madre del propietario de la casa denunció que "ella (por la pareja de su hijo) quemó la casa, la prendió fuego en la habitación".En ese mismo sentido, contó que "ella quemó la casa, vino el padre de la mujer y se la llevó, pero nosotros ya hicimos denuncia por lo que hizo, y para colmo mi hijo trabaja en la cosecha y no sabe nada, él se va a enterar recién cuando venga de trabajar".Asimismo, agregó que "entendemos que tengan un problema de pareja pero no es para que esta mujer reaccione de esta manera, porque le quemó todo el dormitorio, quemó todo y algo de materiales de la casa"."Le prendió fuego al colchón y a la cama y ahí se empezó a prender fuego todo, gracias a los vecinos que ayudaron a apagar el fuego antes de que se quemara la casa entera, porque yo no estaba, mi marido y mis hijos tampoco, nosotros vivimos acá a la vuelta".Finalmente, la mujer dio cuenta a diario El Sol que "ellos se peleaban y se arreglaban, mi hijo tiene 23 años, y la señora tiene 20 años".