Denuncia allanamiento irregular en su vivienda: Buscaban al inquilino anterior

La Policía realizó numerosos allanamientos en Paraná el 23 de agosto, en el marco de una causa por narcotráfico.En ese sentido, un hombre denuncia que le hicieron una requisa por error, en su domicilio de calle 25 de Junio. Fabricio Ludi, explicó aque "tuvimos un allanamiento en nuestra vivienda, que alquilamos desde el 1º de agosto. Cuando un día llegamos a nuestra casa nos encontramos con que estaba todo revuelto"."Pensamos que nos habían robado y que los vecinos habían llamado a la Policía, pero no. Nos dijeron que era un allanamiento, que estaban buscando drogas y a una persona específica, pero no éramos nosotros", dijo.Asimismo, relató que "nos rompieron todo, tenemos fotos y videos. Queremos denunciar el mal funcionamiento de esa investigación, nos sentimos perjudicados, no hemos tenido respuestas de la Policía. Se comunicó la fiscalía para ayudarnos a resolver los inconvenientes"."La fecha de la orden de allanamiento estaba dada desde el 21 al 24 de agosto. El domicilio no estaba mal, sino que las personas que buscaban se habían ido de ahí en mayo y nosotros alquilamos en agosto. Nadie chequeó la información", comentó y agregó que "nos recorrimos todas las comisarías y nadie se hacía cargo; fuimos a la Federal y culpaban a la Policía".Además, indicó que "como nos rompieron la puerta pedimos en la comisaría si alguien podía custodiar en la noche y no nos dieron respuesta. Nos rompieron el domicilio por tareas mal realizadas de los funcionarios y estuvimos toda la noche en vela sosteniendo las maderas porque quedó todo abierto, nos quedamos sin dormir"."Nadie se acercó a nuestra casa, salvo Criminalística que fue a chequear los destrozos. Nosotros tuvimos que hacernos cargo de los arreglos de la vivienda. Se comenzó una acción legal. También quedamos mal vistos porque cómo le explicamos a los vecinos que no tenemos nada que ver. Mi hijo más chiquito llora todas las noches si, tiene miedo. Tuvimos ganas, al otro día, hasta de retirarnos del domicilio", remarcó."Me rompieron las suelas de las zapatillas, los juguetes de los chicos. Nosotros no estábamos en la casa cuando hicieron el allanamiento. Cuando llegamos y todavía estaban no entendíamos nada", finalizó.