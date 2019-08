Ordenanza acusado de abusos: Le decían "el abuelito" y merodeaba por los baños

Policiales Revelan detalles de cómo actuaba el ordenanza acusado de abusos en escuela

El ahora exde la escuela primaria Nº132 "República de Chile" de Paranáy se desempeñaba en la institución educativa desde 2011.. "Él realizaba trabajos en el patio y la vereda, no tenía contactos con los chicos, más que estar en el frente, y", aseguró la directora de la escuela, Mabel Mendoza, durante la reunión de padres que se realizó este jueves.Según supodurante la reunión, una de las madres contó que a una nena de 6º, durante un recreo, este hombre le dijo:. Eso fue lo que las nenas me contaron".Sin embargo, un papá aseguró aqueDe acuerdo a las denuncias de los padres,. De hecho, uno de los padres aseguró que su propio hijo le contó que se había ofrecido a acompañar a dos nenas al baño "para que no entrara nadie". Y que "el abuelito" se paró a su lado y lo miraba."Él, como es un señor mayor, al principio se enojó y me dijo `yo no hice eso´", explicó la directora. Y continuó: "Según él, todos los días después que termina el recreo, va a juntar los papeles a los baños y asegura que fue su compañera quien lo mandó.Durante la reunión de padres para aclarar esta situación, Mendoza se excusó: "Soy humana y me puedo equivocar".