Foto: Acusado de incendiar la casa del intendente de Basavilbaso seguirá en la cárcel Crédito: 03442

Se dispuso no hacer lugar al pedido de la Defensa de Luis Edgardo Medina, acusado de incendiar el garaje de la casa del intendente de la ciudad de Basavilbaso, Gustavo Hein.



Medina está detenido en la Unidad Penal Nº 4 "Justo José de Urquiza", y se le sigue una causa por el hecho ocurrido en la madrugada del 15 de julio, caratulado como "Daño calificado e incendio en concurso ideal".



El imputado era representado por el defensor oficial, doctor Nicolás Gazali, pero se produjo un cambio de representante y actualmente lo defienden los doctores José Esteban Ostolaza y Pablo Sotelo.



La Defensa particular, había solicitado la prisión domiciliaria de Medina, situación que fue tratada entre este martes y miércoles en el Juzgado de Garantías, presidido por el juez Gustavo Díaz.



Tras escuchar a las partes y luego de pasar a un cuarto intermedio, este miércoles pasado el mediodía se dio a conocer el dictamen del magistrado quien no hizo lugar, por lo que el acusado continuará alojado en la cárcel de Concepción del Uruguay.



Mientras esto sucede la hermana de acusado, Estela Medina, sostiene que se estaría ante un caso político y persecutorio en su contra, señalando que teme por la integridad física de Luis Edgardo Medina, ya que cree que podría ser agredido durante su detención, amenazando con realizar demandas contra quienes impulsan esta causa, publica 03442.