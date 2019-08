Mujer que mató a su marido y lo tapó con cal, aceptó 15 años de prisión

Tras la audiencia que se desarrolló en la Sala N°1 de la Cámara Penal de Concordia, Mariano Mataloni, hijo de Carlos Héctor Mataloni, dijo que "es una vergüenza los 15 años que le dieron, después que tuvo muerto tres meses a mi padre y enterrado con cal en la casa , escondiendo el cuerpo; ella me mintió a mi cuando yo fui, le mintió a la policía porque le dijo que no sabía a donde estaba".En ese mismo tono indicó que "la verdad es que me entregaron el cuerpo sin el cráneo, yo no sé si me entregaron a mi papá, o me entregaron a un perro" y agregó que "yo le reclamé a la fiscal Rivoira, y le pregunté dónde está el cráneo, y había sido que todavía lo tienen en la morgue y a mí no me habían avisado nada, yo me enteré porque le saqué una foto al cuerpo y no tenía el cráneo"."Con mi familia entramos a la audiencia y escuchamos lo que dijo ella, aceptó el cargo que le imputaron, pero es como yo le dije al juez, es que para los asesinos hay abogados gratis, y nosotros que no tenemos para pagar, nos tenemos que conformar con lo que nos den porque no tenemos para pagar un abogado", reiteró.Por último el hijo del hombre asesinado insistió con que "la verdad es que una condena de 15 años es poco, no se ha hecho justicia porque no solamente lo mató, le echó cal en el cuerpo, pero acá me dijeron que eso no cuenta"; y recordó que "ella dijo que lo mató porque había violencia de género".Vale recordar que la homicida había tapado con cal y enterrado en su casa a su pareja, un reconocido artesano que confeccionaba souvenirs y recuerdos de la ciudad. Por el crimen, Claudia Vanesa Machado fue imputada por homicidio agravado por el vínculo.Tras el pedido de localización de Carlos Héctor Mataloni, de 68 años, quien fue visto por última vez el 3 de mayo de este año, la fiscal Julia Rivoira, quien llevó adelante desde el inicio de la causa del aberrante hecho, donde en un allanamiento en una vivienda ubicada a unos 800 metros de la Escuela N° 18 "El Aconcagua", en el mes de junio pasado en el B° Yuquerí Chico, se localizó en la vivienda una habitación cerrada, se solicitó la apertura de la misma, allí se halló una lona plástica negra y abajo, restos humanos óseos, los cuales evidenciaban un golpe en la zona craneal del lado derecho de la víctima. (El Sol)