Barbagelata: Los Siboldi "son inocentes hasta que un fallo diga lo contrario"

Policiales Los hermanos Siboldi continuarán detenidos en la Unidad Penal de Paraná

El martes por la noche la jueza de Garantías Marina Barbagelata dejó sin efecto una medida que había adoptado un día antes: la decisión de enviar a cumplir prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario en María Grande a los hermanos Alexis Maximiliano y Brian Exequiel Siboldi, sindicados junto al padre de ambos, Oscar Aníbal Siboldi, de ser los autores del triple crimen ocurrido el 25 de mayo último en Bajada Grande.La noticia de la llegada a María Grande -a 61 kilómetros de Paraná- de dos personas sospechadas de un hecho gravísimo movió a la preocupación de los vecinos, que primero pusieron al corriente al intendente Hugo Main y en la noche del lunes fueron ante la Comisaría y pusieron en manos del comisario Mario Bértoli un petitorio con un texto breve y urgente: "Los abajo firmantes, vecinos autoconvocados de María Grande, preocupados por la presencia de los hermanos Brian Exequiel y Maximiliano Alexis Siboldi para cumplir una prisión domiciliaria, queremos manifestar nuestra oposición a tal medida".Se reunieron alrededor de medio millar de vecinos, y a la preocupación de los ciudadanos se sumó el propio intendente Hugo Main. "No son vecinos de la ciudad. Nosotros hemos tenido caso de personas que han cumplido arresto domiciliario aquí pero han sido vecinos de la localidad", dijo el jefe comunal. Y recordó que la manifestación de los vecinos fue "pacífica, no tuvo ningún tipo de agravios ni de violencia", y que como intendente "acompañamos el reclamo de los vecinos".Enterada de la repercusión que tuvo la medida que adoptó el lunes, la jueza Barbagelata declaró: "Respecto de la prisión domiciliaria dispuesta para ser cumplida en María Grande, dijo que fue un acuerdo con la fiscal Patricia Yedro, y por cuanto se entendió que existía "riesgo procesal"., la magistrada sostuvo: "La Fiscalía entiende que hay riesgo procesal que debe resguardarse. Y si ese riesgo procesal se puede resguardar bajo la modalidad de arresto domiciliario, es así como deben resguardarse. Y".Barbagelata que el arresto domiciliario en María Grande iba a ser cumplido con la provisión de tobilleras electrónicas provistas por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos. "Pero no se trata acá de que se deba resguardar a la población. Entiendo yo quepara que los reclamos sean escuchados abiertamente y legítimamente. Me parece importante que la gente esté libre para manifestarse, pero entendiendo que debe haber mesura en lo que se pide", sostuvo."En realidad -explicó la jueza-, los Siboldi están en el Penal e iban a permanecer allí hasta que se valorara la aptitud del domicilio ofrecido para que funcione adecuadamente el dispositivo electrónico. No se efectivizó (el traslado de los hermanos a María Grande) por expreso pedido de la defensa de los hermanos Siboldi (que ejerce la abogada Natalia Salvatelli). Fue un pedido que entró ayer a la tardecita (por el martes) y fue tramitado para que no se concretara una medida que estaba dispuesta, y que entiendo yo era legítima y que debía ejecutarse".La magistrada abundó que "frente al pedido de la defensa, se revocó (la decisión de enviar a los Siboldi a María Grande) porque ellos entendieron que el domicilio no era adecuado para sus defendidos. Y coincidiendo con ellos es que. Se lo evaluará para ver si funciona el dispositivo electrónico".