Escuela República de Chile: padres preocupados por posible abuso

Los progenitores de alumnos de la escuela República de Chile se reunieron este miércoles para dialogar sobre la preocupación por un hecho que habría ocurrido el viernes en la institución. "Una nena de tercer grado fue tocada por el ordenanza. El hombre entró al baño donde estaba la nena y la tocó", dijo Gisela, una de las madres que participó de la reunión de este miércoles.



Dijo que este miércoles "atacaron cabos" sobre lo ocurrido. "Una mamá escuchó a la directora de la escuela diciendo a tres nenas, que 'lo que pasa en la escuela queda en la escuela'. Ella no relacionó que lo que estaba diciendo era por lo que luego nos enteramos. Y escucharon a otro ordenanza que decía ' ¿Qué hacías en el baño de nenas si no te corresponde estar ahí? Hoy en la reunión se habló todo esto y se dio a conocer el audio de la mamá de la nena contando que su hija está asustada, que no quiere ir a la escuela", manifestó.



Gisela dijo que en abril pasado ella se había "quejado con la dirección a raíz de que esta persona le decía a mi nena ' vení que tengo un pajarito en el bolsillo' . Mi nena me decía que un pajarito en el bolsillo se muere, por su inocencia me decía eso. En ese momento hablé con la directora, con la secretaria, con la maestra orientadora y una supervisora. No se tomaron medidas en ese momento. A esta persona la pasaron una semana al turno tarde y luego lo volvieron a la mañana".



"Hoy nos enteramos que en la Escuela Hogar, este hombre tenía ocho denuncias de abuso. Lo trasladaron a esta escuela. La contestación de la directora es que él estaba por un decreto político", aportó.



Este jueves realizarán una reunión en la institución para abordar el tema. "Estará la dirección de la escuela, una supervisora. Pidieron que estuviera la dirección departamental. No queremos que se tape este tipo de situación", dijo la mujer que dialogó con Elonce TV.



De la misma manera, aseveró: "Yo en abril me había ofrecido para cuidar la puerta del baño de la escuela, porque lo había visto a este hombre. Pertenece solo a cocina y estaba en el baño de las nenas. No sé qué hacía allí. Él debía estar en cocina y estaba con las nenas diciéndole cosas obscenas. A las nenas más grandes le había dicho 'estas grandecita, se te notan ciertas partes'".



"No se tomaron medidas, esto pasó a mayores. La nena de tercer grado a la que le pasó esto el viernes no quiere hablar y tiene miedo. La mamá no sabía si hacer denuncia. Nos dijeron que a esta persona la cambiaron de escuela, pero no es cambiándolo de escuelas que se termina todo. Va a pasar lo mismo y se va a seguir tapando", puso relevancia la mujer. Elonce.com.