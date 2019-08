Un manifestante cayó cinco metros desde la autopista en medio de la protesta

Producto del golpe resultó herido y con politraumatismos, por lo que fue atendido por personal del SAME y luego derivado al hospital Argerich.Ocurrió durante la manifestación en reclamo de la aplicación de la Ley de Emergencia Alimentaria. Según informó a TN, el titular del SAME Alberto Crescenti, el hombre cayó sobre el techo de una camioneta que "amortiguó el impacto"."Justo cayó arriba de un móvil de logística y eso amortiguó el impacto", dijo Crescenti y aseveró que, de acuerdo a lo que conversó con el jefe de Guardia del hospital Argerich, "el paciente está lúcido y no tiene fracturas".Desde las 10, distintas organizaciones se concentraron en distintos puntos de la ciudad y el conurbano, y se manifestaron en un acto frente a la cartera de Desarrollo Social ubicada en avenida 9 de Julio y Moreno, lo que provoca cortes y trastornos del tránsito en esa zona.