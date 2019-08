Mataron a nene de un golpe y los padres se culpan entre sí: Detalles del horror

Cruce de acusaciones

La horrorosa muerte

"Shock mixto"

Un golpe extremadamente violento

Maximiliano Ortiz Rosales y Yamila Ibáñez Benavidez enfrentan desde el pasado lunes a un jurado popular en Mendoza por el crimen de Juliano, el pequeño hijo de la mujer. La víctima tenía dos años y nueve meses y pesaba solo 10 kilos cuando lo mataron de un fuerte golpe en la espalda.El hecho ocurrió la noche del 27 de noviembre del 2017 y tiene como particularidad que la pareja se acusa entre sí por la muerte del nene. Para la fiscalía, sin embargo, los dos son responsables y arriesgan una pena de prisión perpetua, indicó el portal El Sol.Juliano llegó muerto al Hospital Notti. Cuando los médicos le preguntaron a su mamá qué le había pasado, la mujer contó que lo había retado y su hijo se desvaneció. Su versión no convenció a los profesionales que dieron intervención a la Justicia. Entonces, Ibáñez Benavidez cambió su declaración y apuntó contra su pareja.Según el nuevo relato de la madre de la víctima, ella no estaba en su casa cuando mataron a Juliano. Había dejado a su hijo con Rosales y cuando volvió lo encontró desmayado sobre una mesa. Por su parte, él niega haberle pegado a su hijastro y sostiene que todo es una estrategia de su mujer para evitar la cárcel.Al margen del cruce de acusaciones entre los imputados, el alegato del fiscal fue contundente contra ambos, aseguró que Juliano era víctima de constantes maltratos en su casa y que la lesión en la columna con la que llegó al hospital era irreversible: "Se la partieron por la mitad", sostuvo.En la segunda jornada del juicio por el asesinato de Giuliano Ibáñez, un niño de 2 años y 9 meses de edad, una médica del Cuerpo Médico Forense explicó que fue la primera vez en su vida que se enfrentó a una muerte por "shock mixto"."La causa de muerte fue un shock mixto que se produce por un shock hipovolémico, que implica una gran pérdida de sangre, y un shock neurogénico, que se produce por un dolor extremo, una lesión extremadamente dolorosa. Es poco habitual esta lesión; es la primera vez que la veo", explicó ayer en el juicio por jurado Marcela Godoy, la forense que hizo la necropsia del cuerpo del pequeño Giuliano."No sé si fue una patada o varias pero no tengo dudas de que fue golpeado", sostuvo la especialista, mirando alternativamente a los 12 integrantes del jurado y a los imputados.La profesional de la salud indicó que el chico recibió un violentísimo golpe en la espalda que le produjo un traumatismo agudo de columna lumbar.El golpe fue de tal magnitud que le provocó una fractura en la columna con desprendimientos óseos. Pero el daño no fue sólo en los huesos sino que fue tan contundente que le produjo un "corte", un daño tremendo en el sistema nervioso central."Pienso en una patada con zapatillas, algo de alto impacto pero que no deja marcas (visibles)", aseguró Godoy.Según la especialista, los huesos de un niño son más cartilaginosos que los de un adulto y por ello son más difíciles de fracturar, sobre todo los más duros, es decir los del cráneo y la columna.En el caso de Giuliano, lo que más le llamó la atención a Godoy no fue la lesión ósea sino que el golpe fue tan violento que le dañó la médula. "La columna se dobló demasiado hacia atrás (por el golpe)", afirmó la especialista. Fuente: (ElSol-LosAndes).-