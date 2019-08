El autor del brutal crimen de su pareja intentó declarar pero se quebró

Comenzó ayer por la mañana en la sala de la Cámara de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay l juicio contra Germán Ariel Hernán Burgos de 20 años de edad, acusado de "Homicidio doblemente agravado por el vínculo y por Violencia de Género", en perjuicio de quien fuera su pareja, María Ángeles Cáceres, de 18 años de edad. La misma fue atacada a puñaladas, estrangulada y golpeada hasta la muerteEl tremendo hecho se produjo en la localidad de Villa Clara, departamento Villaguay, el 25 de julio de 2018 y al día siguiente, tras permanecer prófugo menos de 24 horas, el supuesto autor del hecho fue detenido.Los fiscales Mauro Quirolo y Juan Manuel Pereyra de Villaguay realizaron el alegato de apertura en el que sostuvieron que el claro responsable del hecho es el acusado quien atacó a la víctima y le causó la muerte utilizando un arma blanca y un elemento contundente, luego de lo cual intentó escaparse con el hijo que tenían en común, llevándose también el celular de la joven. Burgos terminó aprehendido al otro día en la casa de su madre, Valeria Cano, en la ciudad de Villa Elisa, a quien le entregó al pequeño con quien caminó bajo la llovizna durante la fría noche por caminos vecinales y la ruta 130.En el relato se supo que obraban en contra del joven dos denuncias, una de la madre de la joven y otra de la joven por problemas familiares. No se especificaba en las mismas que haya habido golpes, pero sí problemas de otra índole como discusiones porque Burgos salía, pero no dejaba salir a María Ángeles. Pese a estar distanciados por esos días el joven la habría acosado en días previos al hecho.El defensor José Pedro Peluffo optó por no hacer el alegato de apertura y el presidente del Tribunal, Rubén Chaia, preguntó al acusado si deseaba declarar. Éste manifestó querer hacerlo, pero apenas comenzó yEl presidente del Tribunal le manifestó que podría declarar durante el juicio, cuando se sintiera en condiciones.Declararon luego varios funcionarios policiales quienes relataron las actuaciones que les cupo realizar, refirieron las pericias plasmadas en varias fotografías entre las que se contaban manchas de sangre y mechones de cabellos que quedaron en la escena, además del arma supuestamente utilizada. Se supo a través de ellos que el joven salió de la casa con su hijo de tres años, producto de su relación con Ángeles, alrededor de las 16:00. Fue a la casa de una tía, fumó un cigarrillo y luego volvió a irse con el pequeño en su motocicleta. Sin embargo dejó su vehículo con la cadena cortada y una goma pinchada cerca del basural y luego siguió caminando con el niño en brazos.Concluidos los testimonios de los funcionarios policiales, declaró Valeria Cano, quien manifestó que su hijo, Germán Burgos, llegó a su casa en Villa Elisa con el niño al día siguiente, muy cansado, estaban mojados y que ella, ya enterada de lo ocurrido con Ángeles a través de una hermana que la llamó por teléfono la misma tarde del hecho, le dijo a Germán que llamaría a la policía y así lo hizo. Los funcionarios aprehendieron al joven dentro de su casa. La mujer adujo que su hijo no era bien tratado por la familia de la víctima quienes no lo consideraban. Tampoco habría podido dar su apellido al niño.Declaró también el médico policial que revisó al joven en Villa Elisa. El profesional manifestó que la única lesión que el acusado presentaba se localizaba en el dedo medio de su mano izquierda, que podría haber sido producto de una mordida o bien de una contusión. En esa lesión se encontraron también elementos pilosos. La víctima, en tanto, presentaba una fuerte contusión en la cabeza que le habría causado una hemorragia cerebral y un corte en el cuello.