Rompieron los ventiluz y con un gancho robaron lo que había en la vidriera

Amigos de lo ajeno robaron en un negocio ubicado en calle Saavedra al 238, a sólo 5 cuadras de plaza Urquiza en la ciudad de Concordia.



Sobre lo ocurrido, José María Acosta, propietario del negocio, muy indignado, dijo que "es increíble porque con las rejas bajas del frente del negocio, nos rompieron dos ventiluz y se ve que con algo, no sabemos cómo, pero nos robaron varias cosas de valor que estaban en la vidriera, había varios trajes de lluvia y otras cosas y se las robaron y eso es pérdida para nosotros".



En ese mismo tono, el propietario de la histórica casa de ventas de productos derivados del caucho, indicó que "yo no sé con qué, pienso que con un gancho o con un palo engancharon las cosas y se las robaron" y agregó que "nos llamó mucho la atención que a los trajes, que son grandes, los pasaron por el ventiluz, con percha y todo, para el lado de la calle".



Párrafo seguido y sin poder contener la indignación por la ola de robos en la zona, José María dijo que "creo que vinieron un par de veces al negocio a estudiar todo y a mirar las cosas para después romper el ventiluz y robar desde la calle, se ve que se tomaron todo el tiempo del mundo", tras lo que se preguntó: "¿Y la policía? Bien, gracias".



Se roban hasta los picaportes



Finalmente, María Cristina, esposa del propietario aseguró que "en este barrio no se puede vivir, los motochorros son cosa de todos los días, sobre esta calle (Saavedra) le han robado a cantidad de gente", y puntualizó que "las manijas de las puertas, los picaportes que son de bronce, no se salvó ni uno, se roban las manitos que son para golpear, esas que son de bronce que venían antes, bueno a esas se las roban, nosotros la sacamos por las dudas". Y recordó que en esta zona desvalijaron varias casas, lamentablemente, entran por los fondos, por el medio de la manzana y desvalijan casas", aseguró a diario El Sol.