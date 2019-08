Los hermanos Siboldi continuarán detenidos en la Unidad Penal de Paraná

Vecinos de María Grande se habían manifestado en contra del traslado de los Siboldi

El triple crimen de Bajada Grande

, modificando de este modo lo resuelto en la audiencia del día de ayer. Este lunes se había dispuesto que, a pedido de la fiscal Patricia Yedro y de la abogada defensora, la prisión preventiva que venían cumpliendo Brian Exequiel y Alexis Siboldi iba a continuar bajo la modalidad de arresto domiciliario con control de tobillera electrónica.Por otra parte,adecuado.Asimismo se indicó que el único pedido formal de suspensión de la medida acordada en la audiencia pública fue la presentada este lunes por la abogada defensora de los jóvenes imputados.Enterados de la noticia de que los hermanos irían a cumplir la prisión domiciliaria en María Grande, vecinos de la localidad se movilizaron este lunes por la noche a la comisaría para pedir que estas personas no se alojen en ese lugar.Cabe recordar que un vecino de la ciudad, Miguel Cian, en diálogo conexplicó que "fuimos cerca de 400 personas las que nos manifestamos. Hay cosas que como ciudadanos no podemos permitir. Ellos no tienen a nadie acá. Somos un pueblo chico y sabemos que hace un mes se alquiló una casa para que ahora vengan estos hombres. Sabían hace 30 días que les iban a dar la domiciliaria o no se entiende"."No vamos a permitir que se nos atropelle. Vinieron a amueblar esa casa. No podemos permitir que venga gente a cumplir una prisión domiciliaria, no son de acá", comentó.Cabe recordar que el cruento hecho por el que están imputados los hermanos Brian Exequiel y Alexis Oscar, junto al padre de ambos, Aníbal "Negro" Siboldi, ocurrió el sábado 25 de mayo, a la madrugada, cuando fueron asesinados a disparos Luciano Álvarez de 37 años; Miguel Aguirre de 35 años, y de Leonardo Martín Álvarez de 29 años.La investigación busca responder muchos interrogantes y sin embargo, hasta el momento, las armas con las que se concretaron los hechos, aún no se han encontrado. Además, se recordará que en el lugar del hecho, se encontró cartuchería de distintos calibres que presumiblemente podrían pertenecer a armas de fuego calibres 22, 32, 38, 11.25 o 14.