Triple crimen: El querellante cuestionó la domiciliaria a los hermanos Siboldi

Maximiliano Alexis y Brian Exequiel Siboldi fueron beneficiados con la modalidad de prisión domiciliaria por una disposición de la jueza Marina Barbagelata tras un acuerdo que logró la defensa de los imputados con la fiscal Patricia Yedro.Los jóvenes, junto a su padre Oscar Aníbal "Negro" Siboldi, están acusados por el triple crimen de Luciano Álvarez de 37 años; Miguel Aguirre de 35 años, y de Leonardo Martín Álvarez de 29 años, registrado el sábado 25 de mayo, a la madrugada, en el barrio Bajada Grande de Paraná.el querellante en representación de las familias de las víctimas, Franco Aziani.Y continuó: "Se prorrogó la preventiva por 90 días para Siboldi (p) en la unidad penal y extendió por el igual termino la preventiva de los hijos pero morigeró su condición y les concedió un arresto domiciliario en la localidad de María Grande, con tobillera electrónica".En la oportunidad, el abogado confirmó que "el domicilio fuera de la localidad fue propuesto por la defensa e inclusive se mantuvo a resguardo hasta ayer que se hizo público".Al respecto, Aziani aclaró que "la querella no participó en la elección del domicilio". Y en ese sentido, explicó que los hermanos Siboldi "tienen las restricciones propias de una medida de coerción, es decir, no realizar actos molestos, ni ningún tipo de conducta que pueda ser considerada como delictiva, ni hacia las víctimas de este lamentable hecho".Más adelante, el letrado apuntó que "la situación de Siboldi (p) no es la misma que la de sus hijos, porque son personas de menor edad que no cuentan con antecedentes"."Esta querella manifestó que la plataforma fáctica, el hecho imputado y la calificación de las tres personas es la misma, y por lo tanto, no debía haber diferencias en su tratamiento. Los tres están imputados como co-autores y con lo cual no entendíamos que se haga diferencia, pero la jueza no lo entendió así y resolvió en consecuencia", señaló.Al reconocer que la orden judicial no fue grata para las familias de las víctimas, el abogado acotó: "Desgraciadamente, las decisiones de la Justicia no son las mismas que las de la gente. No fue para nada grato para ellos porque esperaban que la medida fuera prorrogada en la misma modalidad, pero no ha sido así y debemos ser respetuosos y seguir los trámites judiciales necesarios".Consultado a Aziani respecto del motivo de la prórroga de la preventiva por 90 días, el abogado explicó que fue "por una cuestión procesal y práctica porque el 13 noviembre iniciará el debate que tiene como imputado a Siboldi (p) por el caso de Brian Farías"."El Tribunal de Juicios decidió unificar estos dos procesos a los fines de juzgar en un solo proceso todos estos acontecimientos, sin perjuicio de ello, restan medidas probatorias que faltan incorporar al legajo para que la instrucción se clausure y se haga la remisión de la causa a juicio", detalló el querellante.Finalmente, recordó que "las armas no han sido localizadas 90 días después de sucedido el hecho. Y tampoco ha sido localizada la persona a la que Siboldi (p) supuestamente se las habría entregado".