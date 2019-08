Vecinos denuncian que mientras abandonan asentamiento les roban

En plena relocalización, tras la inminente orden judicial de desalojo, los vecinos del asentamiento Vecchio, ubicado en Gregoria Pérez y Paula Albarracín, manifestaron que mientras realizan la mudanza son asaltados y robados.



"No podemos salir, porque nos roban todo. Me sacaron las pocas cosas que tenía y es la gente del barrio. Nos dieron terreno en la zona que se ubica detrás del complejo Nueva Vida, pero solo tenemos la base", declaró una de las vecinas del asentamiento.



En su mayoría son mujeres, piden mayor seguridad y la intervención del municipio y de la policía. "Anoche mientras aprontábamos las cosas nos robaron una garrafa, a otra señora que estaba trabajando le rompieron la casilla y le sacaron todas sus cosas", detallaron.



En todo el asentamiento hay un total de 40 familias y se estima que son alrededor de unas 250 personas. Por orden de la justicia, los vecinos deben abandonar el predio en el mes de octubre; el terreno de casi una manzana, es propiedad de la empresa constructora Vecchio.



"Ahora pedimos seguridad, no tenemos ayuda de nadie y ni las tablas ni las chapas de cartón de nuestros ranchos sirven para nada. Necesitamos que nos ayuden con maderas o chapas porque nos largan a la buena de Dios", indicaron a El Sol.