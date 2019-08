Teme por su hija: estará al cuidado de su padre que fue denunciado por abuso

María Trinidad está muy angustiada porque sospecha que su hija de cinco años está siendo abusada "tanto por su padre, como por su abuelo". La pequeña está con su familia paterna y con su progenitor por 90 días. María Trinidad cuenta ahora con una restricción perimetral. Realizó una denuncia penal.



"Mi hija de cinco años fue entregada a su padre. Minoridad entró a la casa de mi familia buscándome a mí y a ella para llevársela. Hay una denuncia penal por abuso y hasta el día de hoy a ella no le han hecho a mi hija una Cámara Gesell. La entregó la titular del Juzgado Nº 4, Claudia Laferriere, por 90 días", relató la mujer a Elonce TV.



Expresó además que hace dos años atrás, un 14 de abril, denunció a su ex pareja por un abuso que no se investigó. "A los 45 días se cerró la causa. La fiscal María Barrandeguy manifestó que la nena no tenía nada y que el problema era de nosotros como pareja", indicó.



Además, la mujer contó que le impusieron a ella y su familia "una perimetral: no nos podemos acercar a la nena ni a él".



María Trinidad contó que la niña "llegó el 14 de abril de 2017 en un estado inexplicable, no supo decir nada, pero en estos días, cuando la jueza se la entregó al papá, que vive en la casa de sus padres, mi hija empezó a manifestar que está siendo abusada por su abuelo y tocada por su padre".

Dijo que el 14 de abril de 2017, comprobó que su hija "tenía toda la zona íntima inflamada".



La mujer hizo la denuncia pero "la pericia se realizó, no en ese momento, sino al otro día". La nena tenía en ese entonces dos años y medio.

"Hay audios, pero el fiscal Leandro Dato no los toma como prueba", aseveró. Dijo que la causa aún no fue cerrada: "está vigente", dijo.

A su vez puntualizó que en el Copnaf "le han creído a él, no a mí".



El papá de la nena es policía, detalló la mujer.



Manifestó que a ella en la justicia "no le han hecho declarar".



Por otra parte, María Trinidad entiende que "hay un ensañamiento" de su ex marido contra ella. Acotó que él ha dicho que está loca.



Por otra parte contó que le habían manifestado que si ella el 5 de agosto no entregaba a su hija "me iban a quitar la tenencia". Elonce.com.