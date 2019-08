Gustavo Barrientos regresa a Paraná: Cumplirá su condena cerca de su familia

Regresa a Paraná

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), decidió avalar el pedido de Gustavo 'Petaco' Barrientos, y de esa manera ordenó que concluya la condena por un doble homicidio en la cárcel de Paraná. Ante esto, tendrá que ser trasladado en un tiempo perentorio desde el penal de Ezeiza donde se encuentra alojado en la actualidad.De esa manera, el exlíder de la barra brava de Patronato se le otorgó el beneficio planteado hace varios meses atrás, que reclamaba cumplir la pena de 11 años impuesta en la Unidad Penal I de la capital entrerriana.Barrientos fue condenado en abril del año 2015 por el asesinato de dos personas ocurrido en el barrio Paraná XX.Sin embargo, Barrientos luego de ser condenado recorrió varios penales de la provincia por problemas con el resto de la comunidad o actos violatorios y de indisciplina.La Justicia determinó con posterioridad, que mientras se encontraba alojado en el penal de Gualeguay, seguía manejando una organización a través del uso de telefonía celular.De esa manera, 'Petaco' fue enviado al penal de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires. Por otra serie de irregularidades, la jueza de Ejecución de Penas Cecilia Bértora, pretendió trasladarlo hasta el penal de Resistencia en el Chaco.Esta medida fue apelada en un pedido de impugnación extraordinario por el abogado defensor del condenado, Guillermo Vartorelli.El letrado atacó la resolución de la magistrada de Paraná y acudió a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia quien por unanimidad, falló a favor de Barrientos.Los vocales del Superior Miguel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Carubia revocaron el fallo y ordenaron que se produjera el regreso a la cárcel de Paraná del condenado en un tiempo prudencial.Vartorelli confirmó la resolución. "Lo que se hizo fue cuestionar la medida de la señora jueza, por entender que era injustificada, y por ende pedir el cumplimiento de la condena en la unidad penal 1 de Paraná, cárcel que se encuentra en la jurisdicción donde vive la familia del sentenciado", enfatizó el letrado y destacó: "Se cumplió con lo que establece la Constitución y la legislación en cuánto al cumplimiento de la condena de una persona".Desde el Servicio Penitenciario provincial como desde el Juzgado de Ejecución de Penas se indicó aque el trámite no se debe extender en el tiempo por lo que no se descartó que antes del 30 de agosto o bien los primeros días del mes de setiembre se podría estar ejecutando la orden del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.En esa semana, estaría previsto la llegada a Paraná de Barrientos, quién con anterioridad se lo había autorizado a un acercamiento familiar en la UP 1, y aprovechando esa circunstancia se podría disponer el traslado definitivo y cumplir con la resolución del máximo organismo de justicia de la provincia.