Vecina denunció que pretenden usurpar su casa: Se defendió a cadenazos

"Tengo problemas con mis vecinos. Desde hace un año y medio que los denuncio porque quieren usurpar mi casa", aseguró a, Antonela Ruíz Díaz de barrio Santa Rita de Paraná.De acuerdo a lo que comentó, "el último hecho fue el sábado al mediodía cuando llegue de trabajar, y Carina Morato me estaba esperando con un cuchillo"."Ella es una chica adicta. Me tuve que defender con una cadena y terminé presa", aseguró la mujer, al tiempo que denunció: "Me detuvieron en la calle y estuve presa desde el sábado a las 17 hasta la misma hora del otro día"."Cualquier vecino puede decir que yo me defendí, y una vecina me la sacó porque si no, me lastimaba.. Me tiró puñaladas", remarcó Ruíz Díaz, al tiempo que advirtió: "Me va a terminar matando".La mujer denunció que "los Morato" pretenden usurpar su vivienda, la que construyó hace dos años en barrio Santa Rita. "Si quieren casa, que trabajen", sentenció.que esta familia pretendía usurpar la vivienda de la mujer."Ellos venden droga. Y mi castigo es ser hija de un policía, por eso me molestan", apuntó la mujer. "Ellos dicen que porque soy hija de un policía, soy la vigilante del barrio", explicó.La vecina de barrio Santa Rita comentó que en el mes de junio, lastimaron a su hija. "Tengo lesiones, me han tirado con armas de fuego, me escupen, me pegan, me tiran con piedras", enumeró"."Me van a terminar matando porque son consumidores de droga. No es la primera vez que me atacan y nadie hace nada", lamentó,"El fiscal no me quiso atender, pero cuando me maten, él no va a criar a mis hijos", advirtió la mujer madre de dos niños.