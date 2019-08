Denegaron la condicional a condenada por vender droga en barrio Villa Mabel

Su historia la deja encerrada

Los informes

Claudia Silvina Bernal terminará de cumplir la pena de cinco años y dos meses de prisión el 25 de octubre de 2020. Ya está en el período para recibir la libertad condicional, pero su conducta en la Unidad Penal N° 6 de Paraná no la ayuda: por no comprometerse en las actividades educativas o laborales, la Justicia Federal le rechazó el requerimiento de acceder a tal beneficio.Así se observa en la reciente resolución del Tribunal Oral Federal de Paraná ante la solicitud de la interna de incorporación al período de libertad asistida, con el compromiso de su hija de recibirla en su domicilio.Cabe recordar que la mujer lideraba el clan que desarrolló actividades narco principalmente en Villa Mabel y alrededores (zona de Provincias Unidas y avenida Ramírez). Tuvo dos condenas por venta de drogas, y la última por lavado de activos proveniente de la misma actividad ilícita.La abogada defensora Corina Beisel expresó que Bernal se encuentra en condiciones temporales de acceder a la condicional, y que "no ha presentado particularidades relacionadas con incumplimientos en ninguno de los institutos en los que se encuentra incorporada, de hecho ha sido autorizada para concurrir por sus propios medios a realizar trámites diversos. Tampoco ha sido pasible de sanciones disciplinarias, que pudieran valorarse como de 'desapego' a los reglamentos carcelarios", dijo aPor su parte, el fiscal general José Ignacio Candioti destacó fragmentos de la actualización del informe técnico criminológico y sostuvo: "Entiendo que se desprende".En la resolución, el juez Roberto López Arango concluyó: "Del recorrido institucional de la interna puede inferirse un pronóstico de reinserción social desfavorable., mientras que en el aspecto laboral su inserción se vincula con la amortización de la pena pecuniaria asignada, todo lo que denota un insuficiente compromiso con los espacios tratamentales ofrecidos en ámbito penitenciario, fundamentalmente en el último tiempo, ello toda vez que su participación en las instancias vinculadas a su tratamiento correccional ha sido en el último tiempo prácticamente inexistente (ámbitos educativo y laboral)".Cabe remarcar que en los informes técnicos criminológicos, los profesionales del equipo de la Unidad Penal N° 6 plantearon que "pese a lo relativamente favorable que ha sido su actual proceso, en el cual no ha registrado sanciones, y se ha podido incorporar a algunos espacios tratamentales,".En este sentido, subrayaron la "dificultad para demostrar un cambio subjetivo y/o arrepentimiento del daño causado".A su vez, no dejaron pasar un conflicto suscitado con otra interna por el cual Bernal recibió una grave acusación: "En lo atinente a su desenvolvimiento y cumplimiento de las normas institucionales (se reseña en la citada resolución judicial) se pone de resalto que la interna se ha visto 'nombrada e indicada' en un hecho de maltrato físico hacia otra interna, quien le efectuó una denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal '?en el que".En este sentido, los informes plantean todos los aspectos en contra de Bernal por los cuales se rechazó su pedido: "La vulnerabilidad en las condiciones socio económicas, las exigencias de este tipo que deberá afrontar al momento de egresar en libertad, su bajo nivel de instrucción escolar pese a su edad cronológica y escasa experiencia laboral,, sumado a la baja adherencia para con los espacios tratamentales, se convierten en aspectos que podrían inferir en el retorno esperado al medio libre (...) considerando que la interna no ha logrado alcanzar y comprender la finalidad de la pena impuesta.