Juzgarán al joven que degolló a su ex pareja

Villa Clara es una pequeña localidad del departamento Villaguay, fundada en enero de 1902, y donde conviven aproximadamente 2800 personas, las que durante la tarde del miércoles 25 julio del 2018 se vieron conmovidas cuando una joven 19 años, madre de una criatura de 3, fue asesinada por su ex pareja. Se trató de María de los Ángeles Cáceres, quien fue atacada a puñaladas, estrangulada y golpeada hasta la muerte por German Burgos, su ex pareja . El sujeto de 20 será juzgado desde este martes en los Tribunales de Concepción del Uruguay.Se recordará que el cuerpo sin vida de la muchacha fue encontrado por su madre, cuando fue a buscar a su nieto. Este hecho sacudió a toda la tranquila comunidad que no salía de su asombro ante un hecho tan violento como inédito, por lo que hubo marchas reclamando justicia, mientras se trabajaba en la búsqueda del sospechoso que había escapado.Finalmente un llamado alertó sobre la presencia de German Burgos en la ruta 130, cuando estaba haciendo dedo cerca de la rural de Colón, donde la Policía logró su detención.Tras la Investigación Penal Preparatoria (IPP) se llega al juicio oral, que tendrá lugar los días 27, 28 y 30 de agosto, ante el Tribunal de Concepción del Uruguay integrado por los doctores Rubén Chaia, Mariano Martínez y Evangeliza Bruzzo. Los fiscales que estuvieron a cargo del caso fueron Juan Manuel Pereyra y Mauro Quirolo, de Villaguay; mientras que la Defensa será ejercida por el doctor José Pedro Peluffo.Según publicó, este debate tendría como particularidad que luego los alegatos de apertura previstos para el martes 27, existiría la posibilidad que el Tribunal se constituya el día siguiente en Villaguay, dada la cantidad de testigos que podrían deponer y la imposibilidad de traslado de todos a Concepción del Uruguay, para luego (el viernes 30) realizar la jornada de alegatos de cierre en la Sala de Audiencias de Tribunales.