Robo de una billetera: Disparos, bombas molotov y agresiones en barrio El Morro

Momentos de tensión vive una familia que habita en calle Moussy, a metros de Avenida Ramírez, de barrio El Morro de Paraná.Hace 15 días, uno de los hijos de la señora Mónica Godoy, dueña de la vivienda, le dio cobijo a un amigo que tenía problemas familiares. Ese menor terminó robándole una billetera. La Policía llegó al domicilio y les explicó que deben hacer la denuncia correspondiente.A raíz del hecho, el menor comenzó a tomar represalias contra la familia que lo hospedó: efectúa disparos contra la casa, les tira bombas molotov, piedrazos y otras agresiones.En diálogo con, la mujer relató que "el lunes a la tarde, después de que ocurrió el suceso de la molotov, familiares se hicieron presentes en mi casa y empezaron a agredir. Quise salir a hablar en buenos términos con su madre y me agredió con un pedazo de manguera negra, me empujaron, está todo el barrio de testigo. Estaba embarazada de tres meses y perdí el bebé a raíz de toda esta situación y de los golpes recibidos"."Hace una semana no duermo. Este chico, Gabriel Arruga, amenaza continuamente con armas, quiero justicia. Está cumpliendo una probation, hace lo que quiere en el barrio. Se acercó armado el hermano de él", dijo.Asimismo, indicó que "hablé con el papá del chico y en un principio me entendió pero después recibí agresiones y las sigo recibiendo. Les molestó la denuncia que hizo mi hijo. Cuando tiraron la molotov mis hijos lo agarraron y lo entregaron a la Policía, eso los enfureció. El mismo padre manifestaba que el chico le había sacado la nafta de la moto para venir a tirarme la molotov"."Mis hijos tuvieron que proteger mi casa. Nos amenazaron con venir a prender fuego la vivienda. No estoy de acuerdo pero nos tuvimos que armar. Después nos hicieron allanamiento y nos sacaron las armas. El problema es que la Policía no actúa cuando uno llama, uno queda a la deriva", señaló.Comentó que "la misma 'Policía me dijo que esa gente no sabe hablar para llegar a buenos términos. Vivimos a tres cuadras".Jesús, su hijo de 21 años, remarcó que "pasan amenazando con armas de fuego y nos denuncian a nosotros de que los tiroteamos. Nosotros somos conscientes de que podemos perder la vida pero estamos cansados de estar viviendo así. Ya nos presentamos en Tribunales, hicimos denuncias y nadie nos da respuestas"."Nos tiraron una molotov, cayó en mi ventana mientras yo dormía. Me levanté y vi el fuego. Yo no me meto con nadie, queremos defender nuestra casa. Tuvimos que poner chapas en las ventanas para que no entren los disparos. Así estamos viviendo. Nosotros sabemos que tener armas no es la solución pero tenemos que defendernos de alguna forma", agregó.