A punta de cuchillo amedrentó a las empleadas y asaltó una joyería de Paraná

Un sujeto a punta de cuchillo amedrentó a las empleadas de Joyería Levin, en Paraná, y se alzó con el dinero que había en la caja. Las trabajadoras dieron cuenta a Elonce TV del tremendo susto que padecieron durante el asalto.



"El susto fue importante, por la imagen de ver el cuchillo", rememoró Débora, tras el ilícito que se registró en la mañana de este viernes, en pleno microcentro de la ciudad.



"Abrimos y entró un cliente cualquiera, el chico no tenía mala imagen, y nos dijo `pone toda la plata´. Pensamos que era una broma, pero cuando lo volvió a repetir, sacó un cuchillo", explicó la empleada de la joyería ubicada sobre calle Perú 134.



"Quizás pensó que había dinero pero la situación del país no es la mejor y no se vende mucho. No había más que 800 pesos en la caja", indicó, al tiempo que remarcó: "Fue un susto de unos segundos".



"Le dije que plata no tenía, solo unos pesos que había en la caja. Salió a la calle y nosotras detrás a los gritos, mientras que los vecinos llamaron al 911", agregóa la empleada que hace 15 años se desempeña en el local. "Es la primera vez que me pasa algo así", reconoció.



En el asalto intervino personal del 911. El local cuenta con cámaras de seguridad, con lo cual, se esperaba que el análisis de los registros permita identificar al ladrón. (Elonce)