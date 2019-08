Adolescente sufrió un corte en la cara al ser asaltado por dos delincuentes

Los vecinos piden seguridad en el lugar donde se produjo el asalto, la esquina de Gualeguay y Las Heras de la ciudad de Concordia, frente al cementerio. Aseguran que los robos son todos los días y de noche la zona es peligrosa e insegura.



Después del terrible momento vivido, Ana, la madre del joven asaltado, dio detalles del accidente y manifestó su decepción al no tener una respuesta inmediata de la policía.



"Mi hijo tiene 16 años, venía con un compañero de la escuela (concurre al 5º año de la Normal) después de hacer un trabajo práctico, lo interceptaron delincuentes con cuchillos, ellos vieron facas, no querían entregar sus cosas, a mi hijo le cortaron la cara y le tuvieron que poner tres puntos de sutura; fue horrible cuando lo vi con la cara ensangrentada, salimos y estaba la mamá del otro chico y lo llevamos al hospital Carrillo", indicó.



Pero la indignación de Ana vino después cuando fue a realizar la denuncia en la Comisaría Segunda. "En el hospital, el policía nos derivó a la Comisaría Segunda para que hagamos la denuncia; cuando llegamos, nos dijeron que al no tener testigos la denuncia no tenía validez, tuve que enojarme porque me decían que los delincuentes son conocidos y no es la primera vez que roban, también asaltaron a otras personas. Tenía mucha bronca como madre, mi hijo es un estudiante, está bien educado y que le pasen estas cosas es muy injusto y, encima, que la misma policía ponga trabas para hacer su trabajo. Me decían que sin una orden de Fiscalía no pueden hacer ningún allanamiento, nadie se preocupó por ir a recuperarle las cosas".



Le robaron el celular, una gorra, un par de zapatillas y el termo de que llevaba.



Como si todo fuera poco, los familiares del joven asaltado recibieron amenazas cuando publicaron en las redes sociales el violento asalto y fueron los mismos delincuentes quienes escribieron amenazándolos.



Según da cuenta diario El Sol, a un primo de la víctima, los malvivientes lo amenazaron en persona: "Déjense de joder con esto", le dijeron.