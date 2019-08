Sujeto detenido por abusar de dos nenas: les daba $200 y juguetes para callarlas

Un hombre de 70 años fue detenido en la localidad bonaerense de Villa Fiorito acusado de haber abusado sexualmente de dos nenas de nueve años en su taller mecánico.



Los investigadores revelaron que el hombre el aprehendido les daba 200 pesos y juguetes para que no revelaran lo que pasaba. En los allanamientos incautaron 20 celulares y 5 pen drives, por lo que no descartan que el hombre también haya filmado alguno de los indignantes hechos.



Fuentes de la investigación informaron que el sujeto, es amigo de Daniel Héctor Vega, el hombre de 38 años que está detenido por haber abusado de las mismas nenas y de filmar los abusos, y que fue descubierto por su pareja, quien le revisó el celular al pensar que lo engañaba. Este sujeto es el padrino de las menores y era quien las llevaba al taller mecánico del hombre de 70 años.



El segundo detenido fue identificado como Ángel Lescano. Su taller mecánico funcionaba en Larrazabal al 2700, en Fiorito. Este sujeto tiene 20 hijos y se les secuestraron más de 20 teléfonos celulares, 3 cámaras de fotos, 5 pendrives y 42 dvd´s. El hombre tenía una causa por abuso deshonesto en otra UFI de Lomas y en el allanamiento se encontraron autopartes de motos robadas.



Lescano quedó imputado por "promoción de la prostitución de menores agravada" por haber ofrecido 200 pesos y juguetes a las víctimas con el objetivo de que no cuenten los abusos. Las menores ya declararon en Cámara Gesell.



Es muy probable que haya filmado los abusos a los que sometió a las niñas y que, además, haya otras víctimas", explicaron fuentes de la investigación, que están peritando todos los elementos secuestrados, según consignó el portal diarioconurbano.com.ar.



"Las madres de las niñas confiaban en el padrino Vega, pero era él quien las llevaba al taller mecánico, donde se cometieron los abusos", indicaron los investigadores.



La causa está en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 9, especializada en delitos sexuales, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora a cargo de la fiscal Carla Furnigo.