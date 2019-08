Familiares de víctima de accidente piden que la justicia reactive la causa

El domingo 10 de marzo de este año, se produjo un fatal accidente ocurrido en calles Pellegrini y Corrientes, de la ciudad de Concordia, en el cual perdió la vida Pamela Córdoba . La mujer circulaba en una motocicleta acompañando a Enzo Morteira, cuando fueron embestidos por un automovilista que circulaba a gran velocidad y que luego se dio a la fuga. Horas más tarde se presentó en la comisaría.A cinco meses del hecho, los familiares de Córdoba dicen que "la justicia es lenta" y que si no es por ellos "nadie hace nada".Sobre el reclamo de justicia, Norma González, tía de Pamela, expresó que "tenemos un poco de indignación porque ya hace casi dos meses que el fiscal Dri, que ahora lo ascendieron a juez, nos dejó la causa parada y tenemos que empezar a movernos y a hacer marchas para que la justicia nos dé una respuesta, porque si nosotros no nos movemos como familia nadie nos da ninguna noticia, porque es como que a nadie le interesara".Renglón seguido mencionó que "la indignación que tenemos es que a la justicia la tenemos que hacer nosotros, o sea que si nosotros no nos movemos la justicia no hace nada"."Hace más de un mes hablamos con el secretario del fiscal y nos dijo que ya estaba todo hecho como para iniciar el juicio", pero "ahora la fiscal Fonseca que nos recibió, se excusó con que todavía no sabe nada porque no ha visto los papeles y parece que todavía no está al tanto de la causa de mi sobrina Pamela. La fiscal ni siquiera revisó la causa pero me dijo que ya están todas las pruebas como para elevarla a juicio", dijo Norma a El Sol.