Otro hecho vandálico: hicieron estallar vidrios de colectivo en acceso al Túnel

Policiales Rompieron a gomerazos ventanillas de un colectivo al salir del Túnel

"Estos hechos son comunes, lamentablemente, de los dos lados"

Recordemos que en la tarde de este martes se produjo un hecho de inseguridad contra un micro que cubre el servicio interurbano entre Santa Fe y Paraná. Un grupo de personas habría arrojado piedras con gomeras desde uno de los costados del salón del hotel Posta del Sol. El incidente ocurrió cerca de las 17,30. "El colectivo Etacer que había salido de la terminal de Santa Fe, cruzó por el túnel y al salir y pasar por debajo del salón del hotel de ingreso a Paraná, sufrió varios piedrazos que destruyeron dos ventanales", aportó una joven estudiante.Este miércoles se registró un hecho de inseguridad similar al de ayer, en zona del acceso al Túnel. Esta vez, el colectivo que resultó atacado fue un Fluviales.Dijo que ". Me avisaron unos pibes que me habían roto un vidrio".El chofer manifestó que pasó en el puesto caminero, que desde el lugar "fueron rápido para ver de dónde había venido, pero no pudieron encontrar a los responsables"., y se registran "en los dos lados, tanto en Paraná como en Santa Fe". Agregó que no se puede conocer a los agresores ya que "no los podés ver para identificarlos".El chofer apuntó: "".