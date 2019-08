Atacaron con pintura negra el auto de un concejal entrerriano

Foto 1/2 Foto 2/2

Esta madrugada el auto del concejal Andrés Sobredo fue bañado con pintura negra cuando estaba estacionado en la puerta de la casa de su madre, en calle Doello Jurado al 600 de la ciudad de Gualeguaychú.



El edil ya radicó la denuncia y la policía trabajó en el lugar. Consultado por lo sucedido, Sobredo aseguró no saber quién pudo haber cometido el hecho y se manifestó sorprendido por lo ocurrido. "Si esto se debe a cuestiones políticas, evidentemente no hemos entendido nada en este tiempo", dijo a El Día.



"Escuché algunos ruidos cerca de las 5.30 de la mañana pero no le presté atención, pensé que había sido algún auto que había tenido algún percance en la esquina, donde hay un badén importante, que muchas veces provoca que los autos tengan roturas", indicó el concejal.