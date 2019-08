Entró a un comercio, amenazó con un cuchillo a la dueña y se llevó dinero

Gustavo Níssero es un comerciante con más de 20 años en el rubro. Junto a su esposa Claudia Vico son dueños de la despensa "El Gauchito Gil", en el barrio del Estadio Municipal, de Gualeguaychú. A lo largo de su vida comercial han sido víctimas de hurtos, arrebatos de mercadería, pero lo que le tocó vivir el lunes por la noche a la mujer nunca antes había sucedido.



Según relató Gustavo a ElDía, Claudia se encontraba sola en el negocio. Abrió a las 18 porque había poca actividad debido al feriado y cerca de las 20.15, cuando ya faltaba poco para cerrar, entró un delincuente con el rostro descubierto, joven, como de unos 25 años, que sin mediar palabra le apuntó con el cuchillo a la mujer, la empujó y la llevó hasta la caja, de donde extrajo "entre dos mil y tres mil pesos que se habían hecho durante la tarde".



"Claudia había vendido una garrafa, que la llevó hacia la calle y cuando entró la vacía, se quedó al lado del mostrador. Al ratito entró este muchacho", contó el marido de la víctima. Del hecho no hay testigos, no hay cámaras de seguridad y la mujer tampoco pudo definir con claridad la fisonomía de su atacante.



"Todo pasó muy rápido. El muchacho agarró la plata y se fue. Mi señora gritó y cuando ella salió escuchó un auto arrancar, que agarro por San Juan hacia Alsina, pero no vio ni la marca", declaró Níssero a sabiendas de que es prácticamente recuperar lo sustraído, aunque es consciente de la fortuna de que su pareja no fue herida, supo El Día.



"Fue más el susto y el momento que pasó que lo otro. Están al acecho. Habrá que acostumbrarse a poner las rejas temprano, atender atrás de las rejas, lo que pasa es que uno es confiado y no está acostumbrado a esto", comentó el comerciante.