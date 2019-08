Comerciante golpeó a un agente de tránsito y le quebró la mandíbula

El hecho ocurrió en calles Nogoyá y Urdinarrain de la ciudad de Concordia, cuando un sujeto estaba cortando la calle aparentemente para descargar mercaderías en su comercio, por lo que vecinos solicitaron la presencia de personal de la Central de Tránsito.



La reacción del sujeto fue increpar a los agentes; primero comenzó a discutir violentamente con uno de ellos y la policía, cuando un funcionario de tránsito y vecino del lugar intervino, el hombre le dio un tremendo golpe que le fracturó la mandíbula.



El inspector permanece internado en el hospital Delicia Concepción Masvernat. Sus compañeros quisieron hacer público el caso para poner en evidencia la conducta violenta del comerciante que sería propietario de una verdulería y, a la vez, quieren que la sociedad de Concordia y las autoridades tomen real dimensión de los peligros y los riesgos a los que se exponen.



"Intervine porque estaban discutiendo por una infracción que viene cometiendo hace largo tiempo el dueño de una verdulería en calle Nogoyá y A. del Valle. Este señor estaciona los camiones mal y termina cortando el tránsito y como soy funcionario de tránsito este señor, Jorge, se sacó delante de los policías que lo estaban hablando y a golpes de puño arremete contra mi persona, quebrándome mi mandíbula en dos partes, luego de realizar la denuncia fui a Jefatura y me mandaron al hospital Masvernat donde me constataron lesiones graves", precisó la víctima a El Sol.



El sujeto lo habría golpeado delante de la policía y, aparentemente, los efectivos no hicieron nada para asistirlo, fue su esposa quien llamó a la ambulancia.