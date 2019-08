Nicolás, uno de los propietarios de un edificio en construcción ubicado en calle Feliciano, entre Monte Caseros y 9 de Julio, de Paraná, indicó aque el fuego fue "sofocado rápidamente por Bomberos"."Otra propietaria que estaba cerca me llamó para decirme que estaban los bomberos. Quemaron cables que estaban sueltos en el primer piso para sacar el cobre. Gracias Dios no pasó a mayores. La policía me dijo que cuando ellos llegaron no vieron a nadie", indicó.Dijo que generalmente los delincuentes "prenden fuego para que el plástico se derrita y así poder llevarse el cobre ya que, parece que se paga bien"."Ahora cerramos con candado y esperamos que no vuelva a suceder", expresó.