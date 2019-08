Sufrió feroz asalto: delincuente "entró más de 15 veces a Fiscalía y salió"

Gina Stefani estacionó su vehículo en Avenida Ramírez, a metros de Pérez Colman, de Paraná, eran aproximadamente las 20:45 del 26 de julio pasado. Tenía intenciones de pasar un grato momento junto a amigas en un comedor de esa zona. Delincuentes arruinaron su plan y la dejaron con secuelas, tras un brutal asalto. "Cuando cerré el auto y quise subir a la vereda, sentí el golpe. Aparte del yeso que tengo, mis costillas se han desgarrado. Fue muy violento el robo. Al querer sacarme la mochila, caí, no se dieron cuenta que a la mochila la tenía enredada en el otro brazo y me arrastraron", dijo a Elonce TV.



"En tres tirones, lograron quebrarme, me fracturaron el dedo en dos y me lo 'dieron vuelta'; de las patadas que me dieron me desgarraron las costillas", mencionó.



La mujer, luego de que los malvivientes le sacaron su mochila, los siguió en el vehículo. "Hice un par de cuadras y me indicaron dónde estaba la comisaría para que haga la denuncia. Fui a la octava", rememoró.



Al joven que la golpeó, "lo vi perfectamente, lo puedo describir y ahora sé su nombre también. Entró más de 15 veces a Fiscalía y las 15 veces ha salido. Tiene 17 años". "Pido la justicia que debe tener cualquier ciudadano" Al mismo tiempo, la mujer contó que otra persona sufrió un ilícito minutos después del que ella protagonizó, cuyo autor sería el mismo que la atacó en Ramírez y Pérez Colman: "A las dos horas de que yo estaba en el hospital, entró un muchacho de unos 30 años e hizo la misma descripción que había realizado yo, tanto del pibe como de la moto, del casco que usaba. Lo único diferente es que ese hombre había resultado con una puñalada, le había cortado los intestinos. Entró muy rápido a cirugía".



"No tengo porqué ir a Fiscalía, a las 24 horas que tomó el caso, el fiscal debe responder. No me dieron la denuncia, esperé una hora 40 minutos porque no había soporte papel, más una hora hasta que me tomaron la denuncia. Pido la justicia que debe tener cualquier ciudadano", manifestó. Elonce.com.