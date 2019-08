Dueño de auto robado apuntó que el ladrón conocía "los secretos" de encendido

Video: Compró el auto hace una semana, se lo robaron y pide ayuda para ubicarlo

Andrés insistió anteen el pedido de ayuda para recuperar el automóvil Fiat Duna que le fuera robado en la madrugada de este lunes.El vehículo, color rojo y patente AWM 120, fue sustraído de calle Feliciano, entre 9 de Julio y Belgrano. Un video al que accediómuestra el momento en el que el ladrón lo enciende, prende las luces y se lo lleva.. Y en ese sentido, apuntó: "Cuando lo estacioné, le apagué las luces y tenía la perilla de la luz rota, así que si uno no sabía cómo es, no podía encender las luces".Al dar cuenta que el Duna "tenía sus secretos", el joven sostuvo que "este hombre lo arranca y enciende las luces"."Fue muy raro como me lo robaron", remarcó, al tiempo que lamentó: "Es un Duna, no le pueden sacar nada".Según explicó, el Duna, modelo 96, tiene 86 mil kilómetros. "Era una joyita, y cuando lo encontré, no dude en comprarlo", rememoró."Lo quiero recuperar porque hoy día cuesta mucho tener un auto", insistió el damnificado."Me lamento porque hasta que pude tener un auto, y hoy ya no lo tengo. Espero recuperarlo", manifestó.En la oportunidad, encomendó "que lo dejen tirado, pero que me lo devuelvan"."Quizás ya lo desarmaron, pero tengo fe en poder encontrarlo", insistió.Quienes puedan aportar datos sobre el auto, pueden comunicarse al 343 4 566 824.