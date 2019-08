Se incendiaron varias garrafas en depósito en Paraná: Fotos

Un incendio en un depósito de garrafas en Avenida Zanni y Crisólogo Larralde motivó la rápida intervención de bomberos para evitar un daño mayor en el lugar.El responsable del lugar indicó aque en momentos en que estaban trabajando "se prendió fuego un cableado y varias garrafas"."No me asusté. Agarré matafuegos pero no dimos a basto. Llamamos a los bomberos que llegaron a la brevedad. No es lo común un hecho así, pero son cosas que pueden pasar en el oficio. Los bomberos ya controlaron la situación", manifestó.Por su parte, Bomberos Zapadores indicaron a este medio que trabajaron en la "tarea de extinción. Aseguramos el lugar".Sobre las causas, el responsable del operativo señaló aque "los empleados nos manifestaron que estaban realizando trabajos y una de las garrafas tenía fuga. Estaban manipulando una pistola de calor para sellar el plástico termo contraíble (que llevan las garrafas en los picos). Con motivo de la fuga se originó la deflagración y el foco ígneo. Fue accidental y no hubo que lamentar víctimas ni lesionados". Más allá de las 10 garrafas dañadas, tampoco hubo mayores daños en el inmueble.