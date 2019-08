Varios comerciantes fueron víctimas de una estafa en Concordia

Varios comerciantes de la ciudad de Concordia, más precisamente ubicados en calle Vélez Sarsfield denunciaron en los medios haber sido víctimas de una estafa.

"En este momento buscamos cualquier alternativa para vender y lo que sea publicidad siempre es necesario. Vino una chica a nuestro negocio y ya había visitado también a todos los comercios de la cuadra por calle Vélez Sarsfield, ofreciendo la propuesta publicitaria del aviso de nuestro negocio en la cartilla de un restaurante. Al igual que el resto pagamos, pero el aviso nunca salió y somos varios comerciantes damnificados con el mismo cuento. Llamamos por teléfono al celular que nos dejó la chica y no contestan creemos que es un estafa. No queremos que otras personas se vean perjudicadas", contaron Oscar y Alina, propietarios de un comercio de calle Vélez Sarsfield.



Cuando los comerciantes recurrieron al dueño del restaurante, éste manifestó desconocer la situación mencionando que no conocía a esa persona, ni le había autorizado la confección de aviso publicitario alguno. (El Sol)