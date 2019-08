El ex árbitro Martín Bustos podría ir a juicio abreviado en causa por "grooming"

El mensaje

Martín Bustos, detenido en Rosario por el delito de grooming contra dos jugadores de las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, podría enfrentar un juicio abreviado según pudo saberde fuentes judiciales. El exárbitro, que también está procesado en el expediente que investiga los abusos a juveniles en Independiente, fue detenido el pasado 6 de junio, acusado de hacerse pasar por masajista para contactarse a través de las redes con los futbolistas del club rosarino.La fiscal de delitos sexuales de Rosario, Carla Cerliani, los abogados defensores de los juveniles de Newell's y el propio acusado, llegaron a un acuerdo para presentar en la oficina de gestión judicial un procedimiento abreviado, que deberá ser tratado en una audiencia que aún no tiene fecha y cuyo contenido no podrá ser divulgado hasta su celebración.Los juicios abreviados son herramientas que suelen utilizarse en casos en los que la condena no es abultada: reduce los tiempos judiciales, descomprime los tribunales y permite una rápida condena del acusado.Una vez que se concrete la audiencia, y si Bustos reconoce ante el Juez la autoría de los hechos que se le imputan, el magistrado deberá decidir si otorga validez o no al proceso abreviado. El exárbitro está en la mira por utilizar comunicaciones electrónicas para contactarse con menores de edad con el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual.Bustos está imputado por utilizar las redes para acercarse a dos futbolistas de Newell's. Tras tomar conocimiento del hecho, las autoridades del club pusieron en marcha el protocolo para esta clase de casos, y el director de la pensión se hizo pasar por los chicos y acordó una cita con el exárbitro. El sitio elegido fue un domicilio particular de Santa Fe al 3200, en la zona oeste de Rosario. Allí la Policía lo detuvo, le secuestró el auto, un celular y una tablet.Del análisis de estos elementos, se determinó que el primer contacto con uno de los jóvenes se efectuó a través de Instagram y luego continuó por WhatsApp. "Si dicen que van a un masajista capaz que le hacen bardo, de última digan que tienen el cumpleaños de una amiga y listo", le dijo Bustos al joven, sin saber que del otro lado se encontraba el titular de la pensión. Cayó en la trampa y fue detenido a las 17.50 de ese jueves 6 de junio. En la Argentina este comportamiento es un delito penal, descripto en la Ley 26.904, que se sancionó el 13 de noviembre de 2013.El exárbitro estaba en libertad gracias a una polémica resolución de la Sala I de Lomas de Zamora, que en un fallo inesperado ordenó revocar la prisión preventiva de Bustos, y otros dos implicados en el caso Independiente, Leonardo Cohen Arazi y Alberto Ponte, al cambiar la caratula para estos tres: suprimió el delito de abuso sexual de menores y decidió que se los investigara solo por promoción a la corrupción de menores.Para la Sala I hubo consentimiento por parte de los jóvenes y como la pena mínima para esa clase de delito es de tres años ordenó excarcelarlos. Ese tiempo en libertad Bustos lo utilizó para contarse con otras víctimas. María Soledad Garibaldi, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 4 de Avellaneda, a cargo de la instrucción del caso Independiente, apeló esta decisión que deberá ser resuelta por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.En la primera semana de agosto se le solicitó a la oficina de gestión judicial que establezca una fecha para celebrar la audiencia en la que se discutirán los términos del juicio abreviado. Si el magistrado llegase a homologar el acuerdo, comenzará el proceso y tras acordarse una pena, Bustos comenzará a cumplir una condena que podría ir de los seis meses a los cuatro años de prisión. Además se le aplicará una prohibición para salir del país y acercarse a las víctimas.Tras la captura de Bustos en Rosario, la fiscal Garibaldi pidió que se revoque la excarcelación que se le había otorgado y solicitó su prisión preventiva, por lo que en caso de que la condena que eventualmente reciba el exárbitro no sea de cumplimiento efectivo, continuará en prisión, pero en territorio bonaerense.