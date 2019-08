Fuerte choque en ruta 18, entre un colectivo y un auto

El hecho ocurrió en la tarde de este viernes. El jefe de la comisaría de San Benito, subcomisario Sergio Fucks indicó aque el colectivo Fluviales, interno 5028, había salido de la terminal de Paraná con destino a Viale. Circulaba con pasajeros.El automóvil, un Fiat Punto circulaba en el mismo sentido que el colectivo. A la altura del kilómetro 15 de la ruta 18, ambos vehículos colisionaron.Ocurrió en la zona conocida como "el rulo de la Virgen".Una mujer de 53 años fue derivada al Hospital San Martín; se conducía como acompañante en el automóvil. Por precaución también fue trasladado al nosocomio paranaense el chofer de ese vehículo.Los pasajeros del colectivo siguieron su viaje en otro micro hacia su destino. No sufrieron heridas, salvo uno que "podría estar lesionado". "Estamos a la espera de una ambulancia para constatar si efectivamente tiene lesiones", apuntó Fucks.El chofer del colectivo, luego de ser entrevistado por personal policial les manifestó que no necesitaba la ambulancia. Padece malestar, pero según les dijo "es producto del cinturón de seguridad y no quiso ser trasladado", indicó el funcionario policial.