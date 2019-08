Imágenes: Extraño hallazgo en la celda que aloja a Nahir Galarza

Sobre Nahir Galarza

Policiales Confirmaron la pena de prisión perpetua para Nahir Galarza

Nahir Galarza, la joven condenada a perpetua por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo, otra vez vuelve a dar que hablar. Esta vez, por un extraño hallazgo registrado en el pabellón donde permanece alojada en la Unidad Penal de Mujeres de Paraná.Según dio cuenta Códigos, el programa que se emite por, el viernes pasado encontraron un muñeco gigante en el interior de la celda en la que se aloja la oriunda de Gualeguaychú.De acuerdo a la imagen a la que accedió, fue fabricado una especie de muñeco con varias prendas de vestir, incluido un pantalón y una campera con capucha.El muñeco estaba colgado sobre la pared, y según aseguró Mauricio Antematten, tremendo susto se llevó la celadora del penal de mujeres cuando se encontró con la figura, en la oscuridad.Hasta el momento se desconocen los propósitos y circunstancias en las que fue armado el muñeco gigante. Lo cierto es que se inició una inició una investigación sumaria que involucra a tres personas, entre estas, Nahir Galarza. Además, la foto fue incorporada al expediente judicial.Antematten comentó, en la edición dede este jueves, que, según trascendidos, el muñeco de trapo gigante iba a ser dejado sobre la cama en el marco de lo que sería, un presunto intento de fuga previsto para el pasado domingo, con motivo de las elecciones.De hecho, el conductor comparó el escenario con el montado con motivo de la película La fuga de Alcatraz (1979) en la que tres presos hacen maniquíes de papel maché que actúan como señuelos para poder huir de la cárcel estadounidense.Sin embargo, Antematten aseguró: "A mí no me venden pescado podrido". Fue en ese sentido que recalcó que el hallazgo está siendo investigado para dilucidar qué hacía ese muñeco gigante de trapo en la celda de Nahir, y con qué motivos fue fabricado.El Tribunal de Gualeguaychú integrado por Mauricio Derudi, Arturo Dumón y Alicia Vivian, resolvió el 3 de julio de 2018, por unanimidad, declarar a Nahir Mariana Galarza autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado, por ser el de una persona con que ha mantenido relación de pareja, del cual fue víctima Fernando Pastorizzo, y condenarla a la pena de prisión perpetua y accesorias legales.La condena fue ratificada esta semana por el Tribunal de la Cámara de Casación de Concordia, integrado por Darío Perroud, Silvina Gallo y Aníbal Lafourcade, al rechazar por unanimidad la apelación al fallo que condenó a prisión perpetua a Nahir Galarza.El recurso había sido presentado por el abogado José Ostolazza, basado en que el Tribunal de Gualeguaychú no hizo lugar durante el juicio por el homicidio de Fernando Pastorizzo, a la supuesta Violencia de Género de la que era víctima su defendida, Nahir Galarza, quien de esta manera seguirá presa en la cárcel de Paraná.