La muerte de dos jóvenes conmociona a localidad entrerriana

La localidad de Bovril, en el Departamento La Paz, no sale de la conmoción por la muerte de dos jóvenes, en circunstancias que los investigadores tratan de dilucidar. Podría tratarse de un femicidio seguido de suicidio. Esta hipótesis sería la que cobraba más fuerza, aunque tampoco descartaban "un pacto" entre ambos para quitarse la vida.Este miércoles, familiares de una joven de 17 años denunciaron que no tenían noticias de la mismas desde el martes, cuando había sido vista por última vez la compañía de su novio.La dirección a dónde se dirigían era la escuela secundaria de jóvenes y adultos. Lugar al que aparentemente no habría ingresado. Desde allí ya no se supo más nada de ella y su teléfono dejó de sonar.La preocupación de sus familiares comenzó a incrementarse porque la adolescente no había llegado a su casa. En la desesperación acudieron a la policía para que los ayude a localizarla. Trascendió que su novio mandaba mensajes a los familiares de la adolescente como en una despedida.En horas de la tarde del miércoles el joven fue hallado sin vida en el interior de su casa, presuntamente por una autodeternación.La continuidad de la investigación permitió hallar luego el cuerpo de la chica, en un campo lindero acceso de Bovril. Habría estado pendiendo de un árbol.A la 1,20 de este jueves concluyó la labor policial, en la zona rural en el lugar donde se encontró el cuerpo de la joven de 17 años, el cual fue trasladado hasta la morgue del Hospital San Miguel; donde se encontraba el cuerpo del joven de 23 años.Ambos serán luego llevados hasta Oro Verde para su correspondiente autopsia, publica