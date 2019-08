Ex policía involucrado en una estafa: Las pruebas lo comprometerían seriamente

Desde hace una semana, la policía de General Ramírez se encuentra desarrollando tareas tendientes a esclarecer un supuesto delito de Estafa ocurrido en esa localidad. Las hipótesis apuntaron a un ex funcionario de la fuerza de seguridad entrerriana. Este miércoles se realizó un allanamiento donde hallaron elementos que comprometerían al acusado.



La maniobra habría consistido en un engaño que derivó en una afectación económica: un hombre se hizo pasar por empleado de una firma comercial y bajo esta invocación realizó cargas de combustible por más de $13.000, además de comprar una batería de automóvil. Con el correr de las horas, se descubrió que el hombre en cuestión no pertenecía a la empresa aludida ni se habían autorizado tales gastos.



Testimonios, documentación y registros fílmicos fueron recabados por los uniformados, llegando así a sustentar la individualización del sospechado, tratándose de una persona de 35 años de edad, quien fue exonerado de la Policía de Entre Ríos tiempo atrás, encontrándose actualmente desocupado.



La Policía solicitó un allanamiento y requisa vehicular sobre los bienes del presunto autor, lo cual le fue autorizado por el Juzgado de Garantías de Diamante. En consecuencia, este miércoles una dotación desembarcó en una vivienda de calle Dorrego, donde residiría el acusado, logrando secuestrar una batería colocada en un Renault 9, la cual sería coincidente con la buscada, al tiempo que el rodado sería de similares características al visualizado en las cámaras de seguridad durante la escena del ilícito. Asimismo, se secuestraron del interior de la propiedad, prendas de vestir para ser cotejadas con las utilizadas al momento del hecho.



El ex funcionario policial fue debidamente identificado, quedando sujeto a la causa en trámite, donde se determinará su eventual responsabilidad al concluirse la Instrucción Penal Preparatoria, publica FM estación Plus.