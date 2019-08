Habló el Comisario acusado de abusar de una menor en Concordia

El comisario José Enrique Querencio, ex Jefe de la Policía de Concordia, fue denunciado el pasado mes de julio por la madre de una menor, la cual estaba bajo la tutela del COPNAF. De inmediato, y mientras se investiga la acusación, desde la justicia le impusieron una restricción de acercamiento a la supuesta víctima y su familia.A tres semanas de conocida la denuncia, el Comisario habló con Diario Río Uruguay y aclaró que no haría apreciaciones "en relación a la causa en sí, al menos hasta que no termine la investigación. Una vez que termine, si voy a darles una nota".En ese marco, contó que ya llevaba más de 28 años en una fuerza policial que exige un mínimo de 32 años de servicio para el retiro, "por lo que estaba ahí en la puerta", apuntó.Al ser interrogado como se encontraba personalmente ante semejante acusación, respondió con un escueto "bien", y se excusó en que "las pruebas están en la justicia y la justicia va a ser la que va a dictaminar por el hecho que se me imputa".El ex Jefe Departamental de Policía está esperanzado en que "a fines de este mes o al principio del mes entrante todo esto se va a resolver, porque no creo que vaya a tardar más".Finalmente, sobre si toda esta situación lo tomó por sorpresa, respondió: "la verdad que sí, porque me notificaron enseguida y enseguida se tomó conocimiento por parte de mis superiores". Aceptando que "frente a la acusación de un delito tan grave, enseguida se tomaron las decisiones pertinentes. Las que habitualmente se toman en estos casos".