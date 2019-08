Un oficial penitenciario de 38 años fue agredido por la espalda, según su propio relato, cuando se disponía a sancionar, por una falta disciplinaria, a un subordinado.



El agresor es un suboficial penitenciario, de 25 años, según confirmó el Jefe Departamental de Policía, Cristian Hormachea, a El Día.



El hecho sucedió esta mañana en la administración de la guardia de la UP Nº 9 de Gualeguaychú.



El oficial agredido se trasladó por sus propios medios a la guardia del Hospital Centenario, a donde se le realizarán los estudios pertinentes, ya que presentó lesiones en la cabeza y en otras partes del cuerpo.



"Lo único que sintió fue un fuerte golpe en la cabeza, después no se acuerda más nada", relató Hormachea sobre el relato del agredido, quien cayó al piso, inconsciente, tras el golpe.



Por ahora, el agresor no ha sido detenido. Se esperan directivas de las autoridades del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.



Tras el hecho, desde el Servicio Penitenciario de Entre Ríos indicaron que "habiendo tomado conocimiento del hecho, desde la Dirección General se dispuso la sustanciación de Sumario Administrativo a fin de determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados", los cuales "fueron pasados a disponibilidad, situación que se mantendrá hasta la resolución del sumario".



Pasaron a disponibilidad a dos penitenciarios tras un altercado en la UP Nº 9